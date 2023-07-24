Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da bulunan bir plazada yer alan hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir hukuk bürosunda başladı ve kısa sürede büyüyerek tüm büroya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.