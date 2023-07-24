Diyarbakır'da bir plazada çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'da bulunan bir plazada yer alan hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir hukuk bürosunda başladı ve kısa sürede büyüyerek tüm büroya yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da bir plazada yer alan hukuk bürosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Karakoç Plaza'nın 4'üncü katındaki hukuk bürosunda ilk belirlemelere göre elektrikten kaynaklı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyerek büronun tamamına yayılan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
İş yeri kullanılamaz hale gelirken, polis çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR