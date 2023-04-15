Diyarbakır'da bir kısmı çöken binanın yıkımı tamamlandı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'da ağır hasar alıp, geçtiğimiz haftalarda bir kısmı kendiliğinden çöken binanın kontrollü yıkımı tamamlandı.

Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde 5 Nisan tarihinde bir kısmı kendiliğinden çöken ağır hasarlı Diyargap Kooperatifinin kontrollü yıkımı tamamlandı. Bir kısmı kendiliğinden çöken binadaki daire sakinleri, eşyalarını daha öncesinden tahliye ettiği için eşya kaybının söz konusu olmadığı öğrenildi. Yıkımı tamamlanan binanın moloz kaldırma işlemleri arazöz, kepçe ve kamyonlar ile devam ediyor.

Huzurevleri Mahallesinde esnaf olduğunu söyleyen Ali Dönmez, ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin daha da hızlanması gerektiğine dikkat çekti. Dükkanlarının çevresinde hasarlı binaların olması hasebiyle tedirgin olduklarını dile getiren Dönmez, "Bir kısmı kendiliğinden yıkılan binanın arka tarafında dükkanımız bulunmakta. Çevremizde 5 bina ağır hasarlı olduğu için dükkanımızın yolunu korkudan rahatlıkla kullanamıyoruz. Yıkımı tamamlanan bina bir hafta önce kendiliğinden çökmüştü. Binanın kendiliğinden çökmesi akşam saatlerinde olmasaydı belki bina kenarından insanlar geçiyor olabilirdi. Acil yıkılacak veya ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarının daha da hızlanmasını istiyoruz" dedi.