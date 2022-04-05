DİYARBAKIR - Bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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DİYARBAKIR - Bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Sur ilçesinde Ergün Arslan'ın darbedilip bıçaklanması ve yaralı halde sokakta gezdirilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerce yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR - Bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR - Bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR - Bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

AA / Güncel

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