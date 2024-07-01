Diyarbakır'da Komşu Tartışması Silahlı Saldırıyla Sonuçlandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda, H.A. isimli bir kişi komşusuyla tartıştıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşusu tarafından açılan ateş sonucu H.A. ayağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.
Diyarbakır'da bir kişi komşusunun silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 29. Sokak'ta yaşayan H.A. kimliği henüz öğrenilemeyen komşusuyla tartıştı.
H.A, tartışma büyümesi üzerine komşusunun tabancayla açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.