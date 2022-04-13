DİYARBAKIR - Bir inşaatta çökme meydana geldi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu bazı işçiler enkaz altında kaldı.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir inşaatta henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Çökme sonucu enkaz altında işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Enkaz altından çıkarılan bazı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, enkazda arama çalışmasını sürdürüyor.