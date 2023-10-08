Diyarbakır'da bir gece kulübünde gizli bölme içinde silah bulundu

Diyarbakır'da polisin bir gece kulübüne yaptığı baskında işletmecinin odasında yapılan aramada, duvardaki gizli bölme ortaya çıkarıldı. Bölmede 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan işletmeci A.B. (37) tutuklandı.

DİYARBAKIR'da polisin bir gece kulübüne yaptığı baskında işletmecinin odasında yapılan aramada, duvardaki gizli bölme ortaya çıkarıldı. Bölmede 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirilirken, gözaltına alınan işletmeci A.B. (37) tutuklandı.

Diyarbakır'da organize suç örgütlerine ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar ilçesinde bir gece kulübüne baskın yaptı. İşletmecinin odasında yapılan aramada, duvarda boşluk olduğu fark edildi. Bunun üzerine boşluk sesinin olduğu bölümdeki duvar kağıdı sökülünce gizli bölme ortaya çıkarıldı. Odadaki çatalla açılan gizli bölmeden 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör ve fişekleri ele geçirildi. O anlar kamerayla kayıt altına alınırken, işletmeci A.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.