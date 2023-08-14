Diyarbakır'da bir evin kapısına bağlı eşeğe şiddet uygulandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evin kapısına bağlı eşeğe sopa ile şiddet uygulandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgede kimliği belirsiz kişi, bir evin kapısına bağlı eşeğe sopa ile defalarca vurdu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler ile acı çektiği gözlenen eşeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.