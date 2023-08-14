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Diyarbakır'da bir evin kapısına bağlı eşeğe şiddet uygulandı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evin kapısına bağlı eşeğe sopa ile şiddet uygulandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde bir evin kapısına bağlı eşeğe uygulanan şiddet, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin olduğu bölgede kimliği belirsiz kişi, bir evin kapısına bağlı eşeğe sopa ile defalarca vurdu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler ile acı çektiği gözlenen eşeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Sur Güncel Haberler

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