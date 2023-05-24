Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Diyarbakır'da bir evde iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'da bir evde iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Medya Mahallesi'ndeki bir binada apartman görevlisi M. Denizli'nin (33) sabah ekmek dağıtmadığını fark eden bina sakinleri, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Kapının açılmaması üzerine balkondan eve girildiğinde silahla vurulduğu belirlenen M. Denizli ve karısı B. Denizli (38) hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince B. Denizli'nin hayatını kaybettiği, M. Denizli'nin ise yaralı olduğu belirlendi.

M. Denizli kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Denizli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel

Diyarbakır Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title