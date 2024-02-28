Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi 167. Sokak Aktay 3 Apartmanı'nın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.