Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi 825 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.