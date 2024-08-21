Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi Yusuf İslam Caddesi 825 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.