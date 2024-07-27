Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında daha önceden boşaltılan ve yıkım kararı bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.