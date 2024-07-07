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Diyarbakır'da bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 15 katlı bir binanın 11. katındaki merdiven boşluğunda çıkan yangında, 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekipleri dumandan etkilenenleri tedbir amaçlı hastanelere kaldırdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binada çıkan yangında 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

Mezopotamya Bulvarı'nda 15 katlı binanın 11. katındaki merdiven boşluğunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği dumandan etkilenenler tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kayapınar İtfaiye Olay Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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