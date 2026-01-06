Haberler

Diyarbakır'da 1'i kolonu çatlayan 5 katlı 2 bitişik bina tahliye edildi

Diyarbakır'da 1'i kolonu çatlayan 5 katlı 2 bitişik bina tahliye edildi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çatlaklar oluşan binaların tahliyesi devam ediyor. Valilik, 1 bina daha tedbir amaçlı boşaltıldığını ve toplamda 83 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

1 BİNA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kolonlarından birinde çatlaklar oluşan bitişik 5 katlı 2 apartmanın tahliyesinin ardından 1 bina daha tahliye edildi. Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Olası risklere karşı söz konusu bina tedbir amaçlı boşaltılmış, ayrıca bitişiğinde bulunan iki bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmiştir. Binalardan toplam 83 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Bölge emniyet şeridiyle kontrol altına alınarak vatandaşlarımızın can güvenliği sağlanmıştır. Olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ve hasar tespit çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediye uzman ekipleri tarafından planlı ve kontrollü bir şekilde sürdürülmekle birlikte gerekli tüm tedbirler alınmış olup, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

