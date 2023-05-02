Diyarbakır'da bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 163 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da nisan ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarda gözaltına alınan 1993 şüpheliden 163'ü tutuklandı.
Diyarbakır'da nisan ayında gerçekleştirilen asayiş operasyonlarda gözaltına alınan 1993 şüpheliden 163'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl genelinde, 1-30 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 1993 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 137 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 17 av tüfeği, 21 kuru sıkı tabanca 1811 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 163'ü tutuklandı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel