Diyarbakır'da bir AVM'de çıkan yangın kontrol altına alındı
Diyarbakır'da bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
DİYARBAKIR'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) giyim mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan AVM'deki bir giyim mağazasında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM tedbir amacıyla boşaltılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.