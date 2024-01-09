Diyarbakır'da Binlerce Sığırcık Kuşunun Görsel Şöleni
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu halde uçarak oluşturduğu görsel şölen, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'da binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu halde uçarak oluşturduğu görsel şölen, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesinde kara yolu üzerinde binlerce sığırcık kuşu görüldü. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan sığırcık kuşlarının birbirleriyle uyum halinde aynı yöne uçmaları, görenlerin ilgisini çekti. Sığırcık kuşlarının dakikalarca süren gösterisi cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)