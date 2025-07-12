Diyarbakır'da Bina Sallandı İhbarı Asılsız Çıktı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, daire sahiplerinin yapının sallandığı yönündeki ihbarı üzerine tedbir amacıyla boşaltılan 5 katlı binada yapılan incelemede olumsuzluğa rastlanmadı. Evlerine dönmeye başlayan bina sakinlerinden İrfan İslamoğlu, "2'nci katta oturan komşumuz ufak bir sarsıntı hissetmiş. Tahminimizce, yan dairesinde ayaklı vantilatör çalıştırılmış. Titretmesinden sebepli bir ufak sarsıntı nedeniyle deprem korkusuyla ihbarda bulunmuşlar" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 402'nci Sokak'taki 5 katlı Sağlık-İş Lojmanları C Blok'ta meydana geldi. Bina sakinlerinden bazıları, yapının sallandığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini tahliye ederek bina çevresine şerit çekip güvenlik önlemi aldı.Binada, Bağlar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. İncelemede, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kararın bina sakinlerine bildirilip binadaki güvenlik önlemleri kaldırıldı.Sarsıntıyı hisseden bina sakinlerinden Salih Taylan, "Dün akşam işten geldik, saat 20.00, 20.30 civarlarıydı. Eşim 'Sanki yer sallanıyor' dedi. Kızım da 'ben de hissettim' dedi. İlk başta inanmadım ancak avizelerin sallandığını gördüm. Kapı açık olduğu için rüzgar esintisi olduğunu zannettim. Titreşimi ben de hissedince komşuyu çağırdık. O da hissetti sarsıntıyı. Diğer komşular da hissedince, belediyeyi ve 112'yi aradık. Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri geldi, ilk kontrollerini yaptılar. Sabah tekrar gelip bakacaklarını söylediler. Şu anda bir şey gözükmüyor, ama o titreme neden kaynaklandı onu da bilemiyoruz. Geceyi annemlerde geçirdik. Annemler biraz daha ilerideydi. Sağ olsun Kaymakam Bey 'Sizi konuk evinde ağırlayalım' dedi. Zahmet vermek istemedik onlara" dedi.

'VANTİLATÖRDEN KAYNAKLANMIŞ OLABİLİR'

Bina sakinlerinden İrfan İslamoğlu, olayın bitişik dairedeki ayaklı vantilatörün çalışmasıyla ilişkili olabileceğini ifade ederek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ekipler geldi. Binayı kontrol ettiler. Herhangi bir durum yok binamızda. 2'nci katta oturan komşumuz ufak bir sarsıntı hissetmiş. Tahminimizce, yan dairesinde ayaklı vantilatör çalıştırılmış. Titretmesinden sebepli bir ufak sarsıntı nedeniyle deprem korkusuyla ihbarda bulunmuşlar. Bina 1982 yapımlı. Bina yaş itibarıyla yaşlanmış. Binanın temel taşlarında, kolonları ve kirişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Çatlama yok. Kılcal çatlaklar dahi yoktu" diye konuştu.