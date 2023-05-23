Diyarbakır'da bin yıldır akan şelale böyle görüntülendi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bin yıldır akan şelale, bakir kanyonuyla doğa sporları için keşfedilmeyi bekliyor.

Diyarbakır'da bin yıldır akan şelale böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bin yıldır akan şelale, bakir kanyonuyla doğa sporları için keşfedilmeyi bekliyor.

Kulp ilçesi Bağcılar köyü Gomabelek mezarında bin yıldır akan şelale, bakir kanyonu ile özelikle bahar aylarında göz kamaştırıyor. Yaklaşık 1 kilometre mesafeden sonra Şekran Çayı'na ve daha sonra Dicle Nehri'ne akan şelale, doğa sporları için alternatif güzergah olarak değerlendirilmeyi bekliyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bulunan yeri Kulp ilçesi Bağcılar Köyü'nün Gomabelek mezrası denilen kısım olduğunu söyledi.

Binlerce yıldır akan bir şelale olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Bakir bir kanyon, keşfedilmemiş bir yer. Bu akan su Şekran Çayı'na karışıyor. Hemen 1 kilometre aşağıda Şekran Çayı başlıyor. Şekran Çayı'ndan da Dicle Nehri'ne dökülüyor. Özelikle ilkbahar aylarında burası çok yeşil ve canlı. Şu anda su biraz azalmış. 15 gün önce akan su çok daha fazlaydı" dedi.

Yerin doğa sporları için çok uygun bir yer olduğunu aktaran Yıldız, "Binlerce yıldır akan bu şelale Diyarbakır bölgesinde en yüksek yerden akan şelaledir. Özelikle ilkbahar mevsiminde doğa sporları için bulunmaz bir alandır. Şekran Vadisi kanyonundan girilip şelale kanyonunda devam edilebilir. Burası tam bir doğa yürüyüşü güzergahı" şeklinde konuştu.