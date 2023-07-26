Diyarbakır'da Bin 119 Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bin 119 tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. İl Jandarma ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler suçüstü yakalandı ve bin 119 adet sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bin 119 tarihi eseri 200 bin dolara satmaya çalışan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, ilçede ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eserleri 200 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönündeki bilgileri değerlendirerek harekete geçti. Şüpheliler, ilçede tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Bizans, İslami, Roma ve Yunan dönemlerine ait toplam bin 119 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - DİYARBAKIR