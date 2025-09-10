Diyarbakır'da 'Bilim Kafe' Etkinliği Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte "Birikimini Doğru Yerde mi Tuttun? Yatırımın Gerçek Yüzü" konusu merkez Kayapınar ilçesindeki bir kafede, vatandaşlara anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, katılımcılara bilimin gündelik hayatla olan bağını keşfetme fırsatı sunan, bilimsel bilgiye yönelik merakın ve ilginin toplum düzeyinde güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Bilim İletişimi Ofisi'nin konuğu İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Barış Ülker, "Birikimini Doğru Yerde mi Tuttun? Yatırımın Gerçek Yüzü" konu başlığında sunum yaptı.