Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu - Haberler

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Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu

Diyarbakır'da bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde aldıkları destek eğitimiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 561 öğrenci hayallerine kavuştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde aldıkları destek eğitimiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 561 öğrenci hayallerine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bağlı Merkez, Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz bilgievlerinde sınava hazırlanan 12 öğrenci Fen lisesine, 430 öğrenci Anadolu lisesine, 85 öğrenci Meslek ve Teknik Lisesine, 25 öğrenci İmam Hatip Lisesine, 5 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesine, 3 öğrenci Çok Programlı liseye, 1 öğrenci de Sağlık Meslek Lisesine girmeye hak kazandı.

Kayapınar Fen Lisesi'ne yerleşen Mahmut Anıl Ak, 5'inci sınıftan itibaren bilgievine geldiğini, buranın kendisine çok katkı sağladığını söyledi. Ak, hedefinin tıp fakültesi okumak olduğunu aktardı.

Kayapınar Fen Lisesi'ne yerleşen 13 yaşındaki Derya Çetinkaya da sınava hazırlık sürecinin zor olduğunu bunun için bilgievinden destek aldığını dile getirdi.

AA / Osman Bilgin - Güncel

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