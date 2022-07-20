DİYARBAKIR - Bilardo turnuvası başladı

Diyarbakır'da 90 sporcunun mücadele edeceği bilardo turnuvası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentteki bir kafede başlayan turnuva 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

Turnuvaya 2021 yılında Türkiye genel klasmanda ve 2022'de 1'inci etapta Türkiye Şampiyonu olan Arzu Gök da davetli olarak katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, burada yaptığı konuşmada, turnuvaya 90 sporcunun katıldığını söyledi.

Amaçlarının ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak olduğunu dile getiren Uslu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen bilardo turnuvasına gençlerimiz ilgi gösteriyor. Bu gençlerin sayılarını artırıp, onları spora ve spor yapmaya yönlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Milli bilardocu Arzu Gök de Doğu ve Güneydoğu'da düzenlenen tüm sportif faaliyetlere milli sporcuların destek amaçlı katılması gerektiğini kaydetti. Gök, böyle bir turnuvada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk günkü turnuvanın ardından Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilcisi Murat Macit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Uslu ile milli bilardocu Gök'e plaket verdi.