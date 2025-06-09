Diyarbakır'da Biçerdöverden Kopan Römork Devrildi

Diyarbakır'da Biçerdöverden Kopan Römork Devrildi
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde biçerdöverden kopan römork, yaptığı hasat sırasında devrildi. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde biçerdöverden kopan römorkun devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada, biçerdövere bağlı römork koptu. Yokuştan inen römork, daha sonra devrildi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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