Diyarbakır'da Biçerdöver Römorku Devrildi
Bismil ilçesinde biçerdöverden kopan römorkun devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Kırsal Kurtoğlu Mahallesi'nde gerçekleşti.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde biçerdöverden kopan römorkun devrildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Kurtoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tarlada buğday hasadı yapıldığı sırada, biçerdövere bağlı römork koptu. Yokuştan inen römork, daha sonra devrildi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel