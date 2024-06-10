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Diyarbakır'da Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 3 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İ.E. ile T.R.A. sırt ve bacaklarından bıçakla, B.Y. de sopa ve yumruk darbeleri ile yaralandı. Kavgada bir işyerinin de camları kırıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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