Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Erkan Ceylan Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Erkan Ceylan Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinin önünde aracına binerken Y.D. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Erkan Ceylan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli Y.D.'nin yakalanması için polis çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde evinin önündeki aracına binerken Y.D.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan Erkan Ceylan (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D. çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan Ceylan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli Y.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
