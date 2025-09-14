Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çocuklarını minibüse bindiren Erkan C., bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Y.D. tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Önceki gün Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde 40 yaşındaki Erkan C'nin, çocuklarını minibüse bindirdiği sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Y.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel