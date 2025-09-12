Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Erkan C. (40), Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde çocuklarını minibüse bindirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkan C, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.