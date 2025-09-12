Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Erkan C., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Saldırgan Y.D.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Erkan C. (40), Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde çocuklarını minibüse bindirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Erkan C, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri ise Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel