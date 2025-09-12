Haberler

Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Erkan C., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Saldırgan Y.D.'nin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Erkan C. (40), Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde çocuklarını minibüse bindirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.D'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erkan C, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ise Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu

80 milyon TL'lik mesele 2 iş insanının sonu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.