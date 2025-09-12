Haberler

Diyarbakır'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Y.D. isimli kişinin, çocuklarının önünde Erkan Ceylan'ı bıçaklaması sonucu Ceylan hayatını kaybetti. Olay sonrası police çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde evinin önündeki aracına binerken Y.D.'nin (39) bıçaklı saldırısına uğrayan Erkan Ceylan (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına Y.D. geldi. Y.D. çocuklarının yanında Ceylan'ı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Erkan Ceylan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli Y.D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK –Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
