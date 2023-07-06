Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, M.L. isimli kişi ağır yaralandı. Kavga sonucunda M.L. gözünden ve göğsünden bıçaklandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 5. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle M.L. ve Ö.A. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ö.A, M.L'yi gözünden ve göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan M.L. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.