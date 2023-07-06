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Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, M.L. isimli kişi ağır yaralandı. Kavga sonucunda M.L. gözünden ve göğsünden bıçaklandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emiri 5. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle M.L. ve Ö.A. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ö.A, M.L'yi gözünden ve göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan M.L. 112 Acil Sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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