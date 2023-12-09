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Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga Sonrası Barış Töreni Düzenlendi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Ekim ayında çıkan bıçaklı kavga sonucu başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu. Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin barış komisyonu üyeleri, Gürhan ve Esen aileleriyle görüşerek, husumetin son bulmasını sağladı. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek tokalaştı.

DİYARBAKIR'da Ekim ayında bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından başlayan husumet, düzenlenen barış töreniyle son buldu.

Kayapınar ilçesinde Ekim ayında Gürhan ve Esen aileleri arasında çıkan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Gürhan ailesinden bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla, iki aile arasında husumet başladı. Bölgede husumetli aileleri bir araya getiren Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği'nin (Metina-Der) barış komisyonu üyeleri, Gürhan ve Esen aileleriyle görüşerek, husumetin son bulmasını istedi.

Görüşmeler sonunda iki aile arasındaki husumet, barışla sonuçlandı. Aileler için, Yenişehir'deki dernek binasında barış töreni düzenlendi. Törende aileler, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek tokalaştı. Törende konuşan dernek başkanı Aydın Pirinççioğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, Geçtiğimiz aylarda Gürhan ve Esen aileleri arasında gençlerin sözlü tartışması sonucu bir kavga meydana geldi. Bu kavga nedeniyle iki ailenin mensupları arasında husumet oluştu. Bir kişinin yaralandığı kavga sonucu derneğimizin barış komisyonu üyeleri hemen devreye girerek aileleri barışa ikna etme girişimi başlattı. Barış Komisyonumuz, aileleri ikna ederek bugün bu barış töreni gerçekleştirmiş oldu. Başta barış komisyonu üyelerimiz olmak üzere her iki ailenin mensuplarına barışa katkıda bulundukları için teşekkür ederim dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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