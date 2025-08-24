Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.
Makam Dağı Mahallesi kırsalında bulunan bir işletmede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel