Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Makam Dağı Mahallesi kırsalında bulunan bir işletmede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.