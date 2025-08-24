Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Makam Dağı Mahallesi kırsalında bulunan bir işletmede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
