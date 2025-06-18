Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Öztemel hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve Süleyman Öztemel'in öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 16 Haziran sabahı, Süleyman Nazif Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Süleyman Öztemel, kavgada, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Öztemel'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, şüphelilerden B.Y. ile M.Y., yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Dilan Polat'ın korumasının vurulmasının ardından şoke eden mesaj

Koruması iki gün önce vuruldu! Saldırıyı bakın kim üstlendi
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.