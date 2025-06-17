Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Öztemel hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Öztemel hayatını kaybetti. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Süleyman Öztemel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman Öztemel doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Öztemel'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmasıyla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/SUR (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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