Diyarbakır'da Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bismil ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklanan Ahmet Ş. hayatını kaybetti. Olay, T.A. ve kocası K.A. arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Jandarma, kaçan zanlı K.A.'yı yakaladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde eniştesi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan ve kırsal Çöltepe Mahallesi'ndeki babasının evine misafirliğe gelen T.A. ile kocası K.A. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmaya çalışan T.A'nın kardeşi Ahmet Ş. (31), eniştesi K.A. tarafından göğsünden bıçaklandı.

Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı K.A'yı yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

