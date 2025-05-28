Diyarbakır'da Beton Pompasına Sıkışan Operatör Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Beton Pompasına Sıkışan Operatör Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silvan ilçesinde bir inşaatta beton pompasına müdahale eden operatör Tacettin Yılık, hazneye sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında meydana geldi. Operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.