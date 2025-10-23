Haberler

Diyarbakır'da Beton Mikserinden Yola Dökülen Harç Trafiği Tehlikeye Soktu

Güncelleme:
Diyarbakır'da kırmızı ışıkta bekleyen bir beton mikserinin arka kapağının açılması sonucu yola dökülen harç, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da trafik ışıklarında duran beton mikserinden yola dökülen harç, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Kayapınar ilçesi Elazığ Caddesi'ndeki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen beton mikserinin arka kapağının tam kapanmaması nedeniyle mikserdeki harç yola döküldü. Kısa sürede yola yayılan beton harcı, diğer sürücüler için kaygan bir zemin oluşturdu. Yola dökülen beton nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
