Diyarbakır'da Beton Mikseri ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana gelen kazada, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır- Elazığ kara sürücülerinin kimliği öğrenilmeyen 21 ADD 370 plakalı beton mikseri ile 21 ADR 576 plakalı otomobil, çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İlk müdahalenin ardından sürücü ambulansla, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel