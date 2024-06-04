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Diyarbakır'da Beşi Bir Yerde Defilesi

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Diyarbakır'da, 5 ilin dokuma kültürüyle tasarlanan kıyafetler 'Beşi Bir Yerde' adlı defilede sergilendi. Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan kıyafetler, Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde tanıtıldı.

Diyarbakır'da, 5 ilin dokuma kültürüyle tasarlanan kıyafetler "Beşi Bir Yerde" adlı defilede sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı atölyelerde üretim yapan Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş ve Tunceli'ye ait dokuma kültürü araştırıldı.

Araştırma sonucunda elde edilen dokumaların motiflerinden ilham alınarak kaşe ve keçe kumaşlardan 25 kıyafet tasarlandı.

Hazırlanan kıyafetlerin tanıtımı için Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde defile düzenlendi.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, defilede "Beşi Bir Yerde" temalı çalışmalarını sergilediklerini söyledi.

Kıyafetlerin, atölyelerinde dokunan kumaşlardan yapıldığını dile getiren Yakut, şu bilgileri verdi:

"Koleksiyon 25 parçadan oluşuyor. El sanatları atölyemizde tasarlanan kaftanlarımız da sergilendi. Kıyafetlerimiz bu yörelere ait kültürel mirası ve dokumayı zenginleştirme anlamında bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Amacımız yeni nesillere unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını kıyafetler üzerinde aktarmak."

Programa, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Arkeoloji Kültür Sanat Güncel Haberler

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