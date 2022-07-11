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Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti

AA - Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği programla hasta ve ailelerini Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği programla hasta ve ailelerini Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, hastanede yatan ve bayramda dışarı çıkamayan hasta ve ailelerine moral vermek amacıyla program düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yatan hasta ve ailelerini ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Muhammed Asena'nın da eşlik ettiği ziyarette, Sezgin ve Buğday hastaları ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Çocukların sağlık durumu ile ilgili bilgi alan ve onlarla yakından ilgilenen Sezgin ve Buğday, miniklere çeşitli hediyeler verdi.

Sezgin ve Buğday, doğum ünitesini de ziyaret ederek anneleri tebrik etti, yeni doğan seti armağan etti.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Güncel Haberler

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