Diyarbakır'da bayramlaşma programı düzenlendi

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yüksek zirveye ulaştığı güzel günler olduğunu söyledi.

Bayramların güzelliklerinin hep birlikte paylaşılması gerektiğini aktaran Su, güzellikler ve iyiliklerin paylaşıldıkça çoğaldığını, sıkıntıların ise paylaşıldıkça azaldığın belirtti.

Bayramlarda ziyaretlerin önemine değinen Vali Su, "Bu bayramda şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek onlarla bayram sevincini ortak kılmalıyız. Yetimlerimizi, öksüzlerimizi yalnız bırakmamalıyız. Mahallemizde varsa yetim ve öksüz, kimsesiz kardeşlerimizi onları da muhakkak ziyaret ederek bayram sevincimize ortak etmeliyiz. Neticede bayramı bayram yapan bu birliktelik, bu beraberlik, bu paylaşma, bu yardımlaşma, bu dayanışmadır." diye konuştu.

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve bazı partilerin milletvekilleri adayları, kaymakamlar, kurum müdürleri, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.