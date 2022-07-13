Diyarbakır'da bayram boyunca trafik hava destekli denetlendi - Haberler

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Diyarbakır'da bayram boyunca trafik hava destekli denetlendi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı boyunca hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı boyunca hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili ve sonrasında trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların en aza indirilmesi ile can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla Diyarbakır-Elazığ kara yolunda havadan ve karadan denetim yaptı.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye, 2 bin 135 lira idari ceza uygulandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kurban Bayramı Diyarbakır Güncel Haberler

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