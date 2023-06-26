Diyarbakır'da Bayram Alışverişi Yapanlara Yönelik Operasyon

Diyarbakır'da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde simitçi ve su satıcısı gibi davranarak önlem alan polis, 9 şüpheliyi devriye görevi yürüten ekiplere bildirerek çalıntı eşyalarla birlikte yakalattı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da bayram alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde simitçi ve su satıcısı gibi davranarak önlem alan polis, 9 şüpheliyi devriye görevi yürüten ekiplere bildirerek çalıntı eşyalarla birlikte yakalattı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı alışverişi nedeniyle yoğunluğun olduğu bölgelerde çantalardan, pantolonlardan ve bebek arabalarından yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine tedbirlerini artırdı. Merkez ilçeler Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur'da belirlenen bölgelerde polis ekipleri simitçi ve su satıcısı gibi davranarak bulundukları alanları izlemeye aldı. Yapılan çalışmada 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, yaya devriye görevi yürüten polis ekiplerine bildirilerek yakalatıldı. Şüphelilerin bazılarının üzerinde çalıntı çanta ve cep telefonları ele geçirildi. Eşyalar sahiplerine teslim edildi.

'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamındaki polisin kılık değiştirerek uyguladığı yöntemin süreceği bildirildi.