Diyarbakır'da Barış İçin Ortak Açıklama

DİYARBAKIR'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren 53 oda, borsa ve sivil toplum kuruşu (STK) tarafından, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesine ilişkin ortak basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, "Çatışmaların bitmesi ve barışın sağlanması, ülkemizin hem sosyal huzuruna hem de ekonomik istikrarına ve büyümesine zemin hazırlar" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren 53 oda, borsa ve ticaret ve sanayi odası ve ticaret borsaları tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına, kuruluşların başkan ve temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, "Ülkemizde 40 yılı aşan bir süreçte çatışmalı bir sürecin olduğunu biliyoruz ve örgütün çatışmalı süreci sonlandırması ve kendini feshetmesi açıklamasıyla birlikte yeni bir süreç oluştu. Biz dönem dönem bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile ortak veya bireysel açıklamalar yaparak bu süreci desteklediğimizi ve bu sürece her şekilde destek verip yanında, içinde olacağımız ile ilgili genel açıklamaları hem birlikte bazen de bireysel sizler aracılığıyla duyurusunu yapmıştık. Yeni süreçle birlikte sürece destek verme konusunda bizim için en önemli iş insanları için bölgede ekonominin gelişmesi, bölgenin tarihindeki gelişmişlik dönemi bölgenin önemli bir ticaret merkezi olması dönemine yeniden hızla kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞECEK HER TÜRLÜ KATKIYI SUNACAĞIZ'

Daha sonra ortak açıklamayı okuyan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, PKK'nın silah bırakması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde kongresini topladığını açıklayan PKK, 12 Mayıs 2025'te kongre kararları gereğince silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıkladı. Yürütülen tüm bu görüşmelerin en önemli eşiği olan bu tarihi kararların, toplumsal barışımıza katkı sağlayacağına olan inancımızla, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. 40 yıllık acı dolu bir sayfanın kapanmasını sağlayacak olan bu kararın alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için son derece kritik bir önem arz eden bu dönemde süreci başlatan, yürüten ve destekleyen bütün siyasi partilerimizin liderlerine ve sorumlu bir tavırla barış savunusu yapan bütün toplumsal aktörlere minnettarlığımızı sunuyoruz. Türkiye'de hepimize çok büyük bedeller ödeten kanlı bir dönemde en kıymetli varlıkları olan evlatlarını kaybeden tüm anne-babaların acılarını ve kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Memleketimizin her karış toprağında huzuru ve kardeşliği tesis etmeyi, onlara karşı yerine getirilmesi gereken en büyük vazife olarak biliyoruz. Yarım asırlık çatışmalı süreç, başta insani olmak üzere siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal açılardan ülkemize çok ağır bir bedel ödetmiştir. 70 binden fazla can kaybı, on binlerce yaralı, 1 milyonu aşan iç ve dış göçler ve devasa maddi kayıplar, çatışmanın bize verdiği maddi ve manevi tahribatın ne denli ürkütücü olduğunu ortaya koymaktadır. Çatışmaların bitmesi ve barışın sağlanması, ülkemizin hem sosyal huzuruna hem de ekonomik istikrarına ve büyümesine zemin hazırlar. Örgütün silahları bırakması ve kendini feshettiğini açıklaması, genelde bölgenin sivil toplum kuruluşlarınca ve özelde de biz iş camiası temsilcilerince büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Gerek iktidarın ve gerek muhalefet partilerinin tamamına yakınının süreci sahiplenmesini, ülkede sağduyu iklimin hakim olması anlamında oldukça önemli görüyoruz. Meclis'teki siyasi partilerin tamamına yakınının süreci ilkesel olarak desteklemesi, kalıcı barışın sağlanması yolunda toplumda büyük bir umut yaratmıştır. Sürece yönelik bazı endişe ve eleştirileri demokrasinin gereği olarak görüyoruz. Bizler bölge iş camiasının temsilcileri olarak süreci desteklediğimizi ve ülkemizde kalıcı bir barışın inşası için üzerimize düşecek her türlü katkıyı sunacağımızı, bir kez daha, altını çizerek belirtiyoruz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA - Özcan ARGİN /DİYARBAKIR,