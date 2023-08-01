Diyarbakır'da Balkon Saldırısı: Yabancı Uyruklu Gruplar Saksı Atışıyla Kavgayı Sonlandırdı

Diyarbakır'da bir binanın balkonunda oturan bir kişi, balkonun altında kavga eden yabancı uyruklu 2 grubu saksı atarak dağıttı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da, binanın 1'inci katında yaşayan binadaki kişi, balkonun altında kavga eden yabancı uyruklu 2 grubu saksı atıp dağıttı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki balkonlarında oturanlar, aşağıda kavga eden yabancı uyruklu 2 grubu fark etti. Evin sahibi sinirlenip, uyarılara rağmen kavgaya devam eden grubun bulunduğu alana doğru balkondaki saksıları attı. Grup kavgayı sonlandırırken, içlerinden biri ise elindeki su şişesini balkona fırlattı. Olayda yaralanan olmazken, grup daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.