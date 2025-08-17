Diyarbakır'da Balkon Çöktü: 5 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde 2 katlı eve daha sonradan yapılan ve üzerinde 5 kişinin bulunduğu balkon çöktü. Metrelerce yüksekten düşen 2'si bebek 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi Serap Güzeli Küme Evleri'nde meydana geldi. 2 katlı binanın ek balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada üzerinde bulunan Mehmet C. (60), Faika C. (58), Zeynel C. (23), Damla C. (2) ve Mehmet C. (6 aylık), moloz yığınlarıyla birlikte metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz alında kalanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.