Diyarbakır'da Balkon Çökmesi: 5 Yaralı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kırsal Çölgüzeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, beton bloğun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel