Diyarbakır'da Balkon Çökmesi: 5 Yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evin balkonunun çökmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırsal Çölgüzeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Balkonun altında ve üstünde bulunan 5 kişi, beton bloğun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla 2'si çocuk 5 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
