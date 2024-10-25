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Diyarbakır'da Balıkların Suyun Yüzeyine Çıkması Üzerine İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır'da Balıkların Suyun Yüzeyine Çıkması Üzerine İnceleme Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki derede balıkların su yüzeyine çıkması ve kötü koku yayılması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Ekipler, su numunelerini analiz için Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi.

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki dereden kötü koku yayılması ve balıkların su yüzeyine çıkması üzerine çevredekiler durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Numuneler analiz edilmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderilecek.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel

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