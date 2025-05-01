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Diyarbakır'da Balata Spreyi Üretiminde Patlama ve Yangın

Diyarbakır'da Balata Spreyi Üretiminde Patlama ve Yangın
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir balata spreyi üretim tesisinde meydana gelen patlama ve yangın sonrasında bir itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Patlama anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren balata spreyi üretimi yapılan iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, 1 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Birtane Oto Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Balata spreyi üretimi yapılan iş yerindeki yanıcı maddeler, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangınla birlikte meydana gelen patlamalar çevrede endişe yarattı. Yanıcı maddeler nedeniyle hızla yayılan yangın sırasında iş yerinden yayılan siyah duman ise kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında 1 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. İşyerinde soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. İş yerindeki patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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