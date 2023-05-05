Diyarbakır'da bahis çetesine yönelik operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da güzellik merkezi görünümü verilen iş yerinde yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince dün gerçekleştirilen "Son fön" adlı operasyonda, yasa dışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartları ele geçirmişti.

Operasyon kapsamında ayrıca örgüt yöneticilerine ait 2 lüks araca da el konulmuştu.